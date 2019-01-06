Мир

Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола — впервые в истории страны (фото)

Король Малайзии Мухаммад V неожиданно отрекся от престола. Такое произошло впервые в истории страны.

Как пишет The Mirror, Мухаммад V выразил глубокую признательность премьер-министру и правительству. О причинах отречения не сообщается.

Бывший король намерен вернуться в свой родной султанат Келантан. Мухаммад в ноябре 2011-го был избран на пять лет первым заместителем короля Малайзии. В октябре 2016 года на специальной Конференции правителей Малайзии он был избран на пятилетний срок королем Малайзии. И официально взошел на престол 13 декабря.

Султан Келантана ранее был женат на представительнице королевской семьи Паттани, но в 2008 году развелся после четырех лет брака. Детей в первом браке у него не было.

В конце ноября прошлого года 49-летний король женился на 25-летней российской модели, обладательнице титула «Мисс Москва 2015» Оксане Воеводиной. Пышную свадьбу сыграли в Москве. Сообщалось, что пара намерена как можно скорее обзавестись ребенком.

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