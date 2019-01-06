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- 18:01 Первый выход на публику в 2019 году: Кейт Миддлтон в старом пальто стоимостью 3800 долларов
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Первый выход на публику в 2019 году: Кейт Миддлтон в старом пальто стоимостью 3800 долларов (фото, видео)
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон впервые в 2019 году появились на публике. Последний раз герцога и герцогиню Кембриджских видели на людях на Рождество, 25 декабря. Они вместе с королевой Елизаветой и прочими членами семьи посетили службу в церкви Святой Марии Магдалины близ королевского поместья Сандрингем. На этот раз Уильям и Кейт снова сопровождали Елизавету в ту же церковь. Компанию им составляли и другие представители монаршего семейства. Но принц Гарри и Меган Маркл на этот раз не присоединились к родственникам. По неофициальной информации герцог и герцогиня Сассекские, ожидающие первенца, уехали вдвоем на отдых. Отсутствовал и супруг королевы принц Филипп.
Одетый в черное шерстяное пальто принц Уильям в ответ на вопросы, прозвучавшие из собравшейся возле церкви толпы желающих увидеть членов королевской семьи, сказал, что его дедушка чувствует себя хорошо. И пожелал всем счастливого Нового года.
Как пишет издание Express, Кейт была в синем пальто от Catherine Walker стоимостью свыше 3800 долларов. Это же пальто в феврале прошлого года Миддлтон, беременная тогда своим третьим ребенком, надевала во время их с мужем официального визита в Норвегию.
На голове Кэтрин, которая 9 января отметит 37-летие, был элегантный головной убор. Туфли герцогиня выбрала от Prada, клатч — от Jimmy Choo. Завершали образ жемчужные серьги.
Большинство членов семьи пришли пешком, но королева прибыла в автомобиле
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл за год потратила на одежду в шесть раз больше, чем Кейт Миддлтон.
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