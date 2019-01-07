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Происшествия

Убийство иностранных студенток в Харькове: выяснились странные сведения о подозреваемом

9:30 7 января 2019   42
Могила отца подозреваемого в убийстве двух студенток в Харькове из Турции
Инф. «ФАКТОВ»

21-летнего гражданина Турции, которого подозревают в убийстве двух соотечественниц, которые учились в харьковском вузе, арестовали на могиле его отца в Стамбуле. У молодого человека был с собой нож и пистолет.

Как сообщает «Город Х», Украину подозреваемый покинул вскоре после убийства, произошедшего накануне Нового года. На могиле отца на кладбище в Стамбуле, где подозреваемого задержала турецкая полиция, 21-летний парень оставил записку: «В этом мире нет справедливости. Если даже меня посадят на 100 лет в тюрьму, все равно я каждый день несу свое наказание».

Как пояснил журналистам студент из Турции, который перевел текст послания, видимо, автор записки говорит о том, что он уже наказан — смерть забрала его отца, и что в тексте нет сожаления о содеянном. Соотечественник задержанного пояснил, что в тюрьме парень долго не пробудет — людей, которые лишают жизни детей или девушек, убивают сокамерники.

Сообщается, что подозреваемый — Цокмез Гусну Цан — бывший молодой человек одной из погибших девушек, который прилетел в Харьков, чтобы с ней встретить Новый год. А теперь родные 20-летний студенток — Букет Йилдыз и Зейнеп Хусюнбей — готовятся к похоронам, они были единственными детьми в своих семьях.

Также сообщается, что Цокмез Гусну Цан признался турецкими полицейским, что давно готовился к убийству двух девушек. «Однако в этой истории понятно не все — на записях видеокамер из Харьковского аэропорта (предположительно) парень поднимается на эскалаторе в зону контроля, при этом машет рукой и посылает воздушные поцелуи кому-то, стоящему внизу. Кто этот человек — пока остается загадкой», — пишет издание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нацполиции опубликовали фото предполагаемого убийцы студенток-медиков из Турции, которого заметили в районе Харькова, где произошло убийство. В полиции также сообщали, что на лице подозреваемого были заметны царапины от ногтей.

Фото с сайта http://gx.net.ua

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