Путина заметили с забинтованным пальцем: в Кремле объяснили причину

Мир

Повязку на руке президента РФ Владимира Путина увидели прихожане петербургского храма, где он встречал Рождество.

Спустя несколько часов после появления репортажей о пребывании Путина на малой родине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у главы государства-агрессора перевязан палец. «Порезался, как любой может», — сказал Песков.

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Второй год подряд Путин проводит этот праздник в северной столице. На сей раз он побывал на службе в Спасо-Преображенском соборе, где его якобы крестили в 1952 году. «Петербуржцы узнают о перемещениях первого лица по уже традиционным „царским“ пробкам и внезапным перекрытиям основных магистралей», — иронизирует издание «Фонтанка.ру».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что блогер и шоумен Дмитрий Чекалкин объяснил, почему он ведет антипутинскую пропаганду.

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