Пассажирку зажало в салоне: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото, видео)

Происшествия

В Киеве на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры на большой скорости столкнулись BMW и Daewoo. Пассажирку BMW зажало в салоне, ее доставали спасатели. Ранее сообщалось, что на трассе Киев — Чоп столкнулось около десятка автомобилей.

Как сообщает «Информатор», BMW пересекал бульвар Тараса Шевченко, чтобы выехать на улицу Симона Петлюры, но не успел — в него врезался Daewoo Gentra, движущийся в сторону Бессарабской площади. Пассажирка BMW получила серьезные травмы — ее зажало в салоне автомобиля.

Сообщается, что после столкновения водитель Daewoo потерял сознание. В результате неуправляемая машина врезалась в рекламный бокс. Водитель, ударившийся головой о лобовое стекло, пришел в себя и от госпитализации отказался. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель BMW, который пытался проскочить на красный сигнал светофора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом возле села Гуровщина Киево-Святошинского водитель Porsche Cayenne не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил полицейский автомобиль. В это время полицейские оформляли ДТП, в котором пострадала женщина.

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