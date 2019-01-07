У берегов Турции произошло смертельное кораблекрушение: первое видео с места происшествия

Украина

У северного побережья Турции в Черном море затонуло судно, в экипаже которого — девять граждан Украины. Судно под флагом Панамы вышло из Азовского моря. Ранее сообщалось, что в Азовском море затонуло российское судно с 3300 тоннами зерна.

Как сообщает Reuters, есть информация о двух погибших и четверых пропавших без вести. Экипаж затонувшего судна состоял из 13 человек: 9 украинцев, двое граждан Азербайджана и двое россиян. Российские массмедиа уточняют, что речь идет о судне «Волго-балт».

Береговая охрана сообщила о получении сигнала бедствия с сухогруза с углем о «возможном затоплении» корабля. Семерых моряков спасли, четверых все еще ищут. К поискам привлекли самолет, вертолеты и две лодки. Также к поисково-спасательным работам привлекали вертолет турецких ВВС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированной Керчи затонул корабль, зарегистрированный в Ростове-на-Дону Российской Федерации. Буксир «РБТ-18», стоявший на причале, частично ушел под воду из-за непогоды

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