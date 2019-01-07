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Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее мужчину (фото)
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильянка Полиана Виана (10 побед, 2 поражения в профессиональной карьере), выступающая в минимальном весе до 52 кг, обезвредила грабителя, пытавшегося отобрать у нее телефон в Рио-де-Жанейро, и удерживала его до прибытия полиции.
«Пока я ждала такси, ко мне подсел мужчина. Спросил, который час. Я ответила ему, но он не спешил уходить. Когда я убирала телефон, он сказал: „Давай мне телефон. Не сопротивляйся, поскольку я вооружен“. Затем он положил руку на пистолет, но я видела, что она слишком расслаблена. В этот момент я подумала, что даже если это реальный пистолет (как оказалось впоследствии, это была всего лишь игрушка, вырезанная из картона. — Авт.), то у него не будет времени его достать. Поэтому я нанесла два удара руками и один ногой, он упал, и я поймала его на удушающий прием. Потом усадила его туда, где он сидел, и сказала, что теперь мы будем ждать полицию», — приводит слова Полианы издание mmajunkie.com.
* Незадачливому грабителю не позавидуешь…
Учитывая травмы, полученные грабителем, после задержания его сначала доставили в больницу, а уже потом в полицейский участок. Девушка написала на злоумышленника заявление, после чего выяснилось, что он только недавно вышел из тюрьмы.
Добавлю, что свой последний поединок в UFC 27-летняя Виана провела в августе 2018-го, когда проиграла решением судей американке Джей Джей Олдрич.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом форварда «ПСЖ» был ограблен второй раз за месяц.
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