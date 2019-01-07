Происшествия

Массовое убийство в Одесской области: в преступлении подозревают ревнивца

В понедельник, 7 января, в частном доме одного из сел Измаильского района (на юге Одесской области) обнаружены тела четырех человек. Все — с явными признаками насильственной смерти. Убиты женщина и трое мужчин.

«Один из погибших — хозяин дома, помимо него — еще двое мужчин и женщина», — сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления. На месте происшествия работают эксперты, кинологи, патрульные полицейские. Туда же прибыла группа специалистов из Одессы во главе с начальником регионального полицейского главка Дмитрием Головиным и сотрудники прокуратуры.

По тревоге был поднят весь личный состав Измаильского отдела полиции. Как сообщил Дмитрий Головин, удалось задержать подозреваемого в этом жутком преступлении.

По предварительным данным, в массовом убийстве с особой жестокостью подозревается «ревнивый сожитель погибшей женщины». Как сообщил информированный источник в правоохранительных органах, «тела погибших исполосованы ножом», также имеются рубленые (топором) обширные раны.

По данному факту Измаильским отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство двух или более лиц).

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