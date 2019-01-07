В Полтаве умер 15-летний мальчик, которого внедорожник сбил на пешеходном переходе (фото)

Происшествия

В понедельник, 7 января, остановилось сердце 15-летнего полтавчанина Артема Левченко, который два месяца провел в коме после того, как его на пешеходном переходе сбил внедорожник Mercedes-Benz. За рулем машины находилась 34-летняя владелица ресторанного бизнеса Наталья Саенко.

ДТП произошло 6 ноября около 14:00 в самом центре Полтавы, возле Малой академии искусств имени Раисы Кириченко. Здесь улица Соборности помечена сразу тремя «зебрами» и установлен знак «Осторожно, дети!». По этому переходу Артем каждый день ходил в 14-ю специализированную (спортивную) школу. Он увлекался велоспортом. В тот день мальчик пересекал дорогу по переходу на велосипеде. К сожалению, почему-то был без шлема.

Выводы экспертизы о том, с какой скоростью ехал Mercedes-Benz, до сих пор не обнародованы. У внедорожника сильно повреждено лобовое стекло и смято левое крыло.

Пока бригада «скорой» оказывала помощь пострадавшему на месте ДТП, а полицейские оформляли протокол, владелица авто сняла номерные знаки, а ее супруг увез куда-то видеорегистратор. Следователю он вернул его уже чистым. По каким-то причинам не работали и видеокамеры уличного наблюдения.

Изначально уголовное производство было открыто за нарушение Правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, причинившим пострадавшему телесные повреждения средней тяжести.

Артем получил перелом основания черепа и обильное кровоизлияние в мозг. Как неопознанного его доставили в реанимацию областной больницы для взрослых, где как раз находился на смене его отец — анестезиолог-реаниматолог Олег Левченко…

Полтавские врачи ничем не могли помочь Артему, и он был срочно доставлен в Киев, в Институт нейрохирургии, где его прооперировали. Увы, он так и не вышел с комы.

Семью пострадавшего многие поддерживали морально, помогали материально. Наталья Саенко тоже передавала деньги, однако родственники Артема от них отказались.

Мама умершего подростка, Наталья Левченко, 7 января написала на своей странице в Facebook: «Ровно 2 месяца мы жили в состоянии абсолютной боли. Сейчас эта боль навсегда».

Участница происшествия с трагическим исходом не считает себя виновной. Об этом она тоже заявила через социальные сети: «Если бы Артем переводил велосипед в руках, как того требуют Правила дорожного движения, если бы он был в шлеме, как того требуют меры безопасности, этой трагедии не случилось бы».

Родственники погибшего школьника узнали, что в апреле 2016 года суд заставил Саенко заплатить штраф в размере 3,5 тысячи гривен за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Тогда она тоже сбила ребенка на дороге (он получил незначительные повреждения) и свою вину перед родителями загладила с помощью денег.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Одессой 7 января 2019 года. Погибла женщина, пять человек, в том числе младенец, попали в больницу. А под Киевом произошло серьезное ДТП с участием полицейских.

Между тем фигурантов дела о кровавом ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова оставили под стражей до 16 февраля 2019 года.

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