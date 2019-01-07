В Украине уточнили дальнейшую судьбу Томоса для ПЦУ

Украина

В Министерстве культуры уточнили, что подписанный и привезенный в Киев Томос об автокефалии не будет вывозиться из Украины. Ранее, напомним, звучали предположения, что Томос могут на несколько дней вернуть в Константинополь.

«Он уже есть, он никуда не денется. Он в Софии (Киевской) и все. Проблем нет», — объяснил директор департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в эфире ТСН.

Напомним, Томос был выставлен для обозрения в Малой Софии — Трапезной (Теплой) церкви на территории Национального заповедника «София Киевская». Исторический документ лежит под стеклом и тщательно охраняется. С утра в Софию Киевскую пришли тысячи желающих увидеть реликвию.

Текст Томоса написан вручную на пергаменте мастером-каллиграфом с Афона иеромонахом Лукой.

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