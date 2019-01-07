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В Украине уточнили дальнейшую судьбу Томоса для ПЦУ
В Министерстве культуры уточнили, что подписанный и привезенный в Киев Томос об автокефалии не будет вывозиться из Украины. Ранее, напомним, звучали предположения, что Томос могут на несколько дней вернуть в Константинополь.
«Он уже есть, он никуда не денется. Он в Софии (Киевской) и все. Проблем нет», — объяснил директор департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в эфире ТСН.
Напомним, Томос был выставлен для обозрения в Малой Софии — Трапезной (Теплой) церкви на территории Национального заповедника «София Киевская». Исторический документ лежит под стеклом и тщательно охраняется. С утра в Софию Киевскую пришли тысячи желающих увидеть реликвию.
Текст Томоса написан вручную на пергаменте мастером-каллиграфом с Афона иеромонахом Лукой.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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