Украинский президент резко ответил на пост экс-президента Чехии о Путине

Мир

В Украине резко отреагировали на заявление бывшего президента Чехии Вацлава Клауса в интервью ТВ Prima о том, что элиты западных стран якобы подталкивают Украину к провокациям против России и ее президента Владимира Путина.

Как сообщает Radio Praha, Клаус заявил, что Путин ведет себя «осторожно и трезво», тогда как Европа его постоянно провоцирует.

В ответ посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис задал в в Twitter риторический вопрос бывшему руководителю Чехии.

«Означает ли его заявление об Украине его согласие с теми, кто считал, что в 1938 году Чехословакия спровоцировала „осторожного и здравомыслящего“ Гитлера?», — написал дипломат.

Отметим, что такую реакцию украинского дипломата поприветствовали чешский евродепутат Яромир Штетина и экс-председатель фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Пророссийской риторикой известен и действующий президент Чехии Милош Земан.

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