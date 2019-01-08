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Российский патриарх Кирилл рассмешил сеть заявлением об Антихристе и интернете
Патриарх Российской православной церкви Кирилл (Гундяев) повеселил интернет-пользователей прогнозом о том, что интернет приближает апокалипсис. Такое заявление он сделал в эфире пропагандистского российского телеканала «Россия 1».
«Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис», — сказал Кирилл.
Он также объяснил, почему гаджеты так опасны. Прежде всего, по словам предстоятеля РПЦ, некто может по геолокации установить местонахождения владельца устройства, знать, чем вы интересуетесь и чего опасаетесь.
Таким образом, всемирная сеть позволяет «осуществлять вселенский контроль над человеческим родом» и может стать «предвестием прихода Антихриста».
В комментариях пользователи назвали предвестником пришествия антихриста самого Кирилла и поинтересовались, не связаны ли с антихристом «майбах и ролекс» первосвященника.
Напомним, ранее патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев) пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею «Божьим судом», если тот не одумается и не изменит решения относительно предоставления Томоса новой Православной церкви Украины. При этом сам Кирилл на тот момент уже разорвал связь своей церкви со Вселенским патриархатом.
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