«Минера» киевского метро задержали под Одессой

Происшествия

В понедельник, 7 января, в Овидиопольском районе Одесской области задержан подозреваемый в «минировании» киевского метрополитена.

— Подозреваемый отмечал праздник в компании друзей, когда незаметно воспользовался телефоном друга, позвонил на «102» и сообщил, что через два дня взорвется одна из станций столичного метрополитена, — рассказали в полиции. — При тщательной проверке сотрудниками взрывотехнической службы и СБУ сообщения на достоверность правоохранители установили местонахождение правонарушителя.

Кроме того, в Одессе 35-летняя местная жительница позвонила в полицию и заявила, что собирается взорвать гранатой жилой дом. Злоумышленница также задержана.

По этим фактам начаты уголовные производства по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности».

— Лицам, совершившим ложные сообщения о минировании, грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, — прокомментировали в полиции.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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