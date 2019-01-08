- 10:57 Как привлечь удачу в год Желтой Свиньи: совет известной ясновидящей
- 10:43 В США водитель Uber сознался в шести убийствах
- 10:36 «Минера» киевского метро задержали под Одессой
- 10:25 Российский патриарх Кирилл рассмешил сеть заявлением об Антихристе и интернете
- 10:22 Монатик показал редкое фото с сыновьями
- 9:56 Снегопады в Европе: число погибших выросло в шесть раз
- 9:54 Украинский дипломат резко ответил на пост экс-президента Чехии о Путине
- 9:42 Лобода показала, как работает над фигурой даже на отдыхе
- 9:30 "Укравтодор" снял ограничения на проезд по важной трассе в Запорожской области
- 9:04 На Сочи обрушился шторм: в городе сильные разрушения
«Минера» киевского метро задержали под Одессой
В понедельник, 7 января, в Овидиопольском районе Одесской области задержан подозреваемый в «минировании» киевского метрополитена.
— Подозреваемый отмечал праздник в компании друзей, когда незаметно воспользовался телефоном друга, позвонил на «102» и сообщил, что через два дня взорвется одна из станций столичного метрополитена, — рассказали в полиции. — При тщательной проверке сотрудниками взрывотехнической службы и СБУ сообщения на достоверность правоохранители установили местонахождение правонарушителя.
Кроме того, в Одессе 35-летняя местная жительница позвонила в полицию и заявила, что собирается взорвать гранатой жилой дом. Злоумышленница также задержана.
По этим фактам начаты уголовные производства по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности».
— Лицам, совершившим ложные сообщения о минировании, грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, — прокомментировали в полиции.
*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 749 мм