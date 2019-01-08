Шоу-бизнес

На церемонии вручения престижных премий «Золотой глобус» смело можно было присудить еще один приз за лучшую роль второго плана. Никому не известная модель, разносившая гостям состоявшейся после церемонии вечеринки бутылки минеральной воды Fiji, моментально стала знаменитой благодаря своей необычайной пронырливости. Девушка в синем платье и с подносом в руках умудрилась засветиться на десятках фотографий знаменитостей. Стоя на заднем плане, красотка завлекающе улыбалась в камеру фотографов, которые ее даже не замечали, сфокусировавшись на звездах.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от ее предприимчивости. «Держу пари, к концу вечера с нею уже заключили киноконтракт», «Вот что значит использовать шанс и оказаться в нужном месте в нужное время», «Девушка определенно умеет себя подать», — писали комментаторы. Рекламодатель также остался доволен талантами вездесущей красотки.

Как стало известно, имя неожиданной звезды — Келлет Катберт. Она уроженка Канады и профессиональная модель. Сейчас постоянно проживает в Лос-Анджелесе. Издания Glamour и People успели даже взять интервью у новоявленной звезды. Келлет заявила, что действовало не намеренно. Просто, там так много фотографов, что «ты постоянно находишься под перекрестным огнем фотовспышек». Поначалу она даже не сознавала, что произошло. Лишь после того, как к ней стали обращаться незнакомцы с просьбой сделать с ними селфи, она подумала, что, наверное, попала на несколько снимков с церемонии.

Келлет немного за 30 и она замужем. Она говорит, что смущена вниманием публики, но признает, что не отказалась бы от хорошей роли в кино.

Сожалеет она лишь о том, что слишком долго спала в этот день и не успела привести себя в порядок на все 100 процентов, думая, что ее все равно «никто не увидит».

The Fiji water girl is literally living her best life #GoldenGlobes pic.twitter.com/DxsdNgQCas — ENDGAME (@wingardiumbrad) 7 января 2019 г.

The fiji water girl is serving LOOKS. Opportunity seeking at its finest. Get it queen! pic.twitter.com/LfgiKvG3bQ — Alex Grigorian (@alexgrigorian_) 7 января 2019 г.

Ранее «ФАКТЫ» писали о лучших нарядах с церемонии «Золотой глобус».

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