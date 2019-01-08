В Одесской моракадемии разгорелся громкий скандал из-за преподавателя-сепаратиста

Происшествия

Командование Военно-морских сил Украины начало служебную проверку по соблюдению действующего законодательства Украины и всестороннее изучение кандидатов для назначения на должности гражданских преподавателей Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия». Об этом говорится в официальном сообщении командования ВМС ВС Украины. Подчеркивается, что проверка назначена на основании «анализа сообщений в социальных сетях».

Скандальная ситуация возникла после публикации известного волонтера Алены Сивак в сети Facebook. Она сообщила о назначении на должность преподавателя кафедры тактики и общих военных наук в данном вузе Андрея Поспелова, акцентировав, что это — нонсенс, поскольку он поддерживает «русский мир».

«Он — бывший преподаватель кафедры новой и новейшей истории Одесского университета им. Мечникова, — пишет Алена Сивак. — Когда в 2014 году в Одессе такие слова, как «Новороссия», затем — «порто-франко», стали инструментами войны, Поспелов написал учебное пособие для 8 классов, где имперство вбивалось в мозги детей. Вышел скандал. Министерство образования отозвало свое одобрение этого учебника. Поспелов сейчас говорит о том, что он был «соавтором». Одесситы помнят, что он был автором. А Олег Брындак (в ту пору — исполняющий обязанности мэра Одессы. — Авт.) был идейным «вдохновителем».

В комментариях к этому посту многие активисты согласились с оценкой волонтера. Однако нашлись и те, кто высказал иную точку зрения. В частности, завкафедрой Международного гуманитарного университета Наталья Крестовская: «Поспелов — лучший в Одессе историк флота. Чтобы строить современное государство, одних патриотических мыслей мало. Нужны все же и специалисты. А у них есть свои мысли, которые тоже не является абсолютной истиной».

Волонтер Алена Сивак отметила: «Назначение Андрея Поспелова преподавателем Института ВМС считаю унижением тех, кто возрождал в Одессе ВМС после аннексии Крыма. Поспелов — человек, который обезобразил историю Одессы, — будет учить наших военных моряков?..»

Сивак также выложила фото обложек книг Поспелова по истории российского флота, изданных в РФ, и страницы его новой книги о флоте, тоже готовящейся к изданию в соседнем государстве, с комментарием: «Это книги Поспелова, которые он СЕЙЧАС продает в России, за „рублики“. ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ ПРАВО ПРЕПОДАВАТЬ НАШИМ будущим офицерам ВМС?»

— С целью определения достоверности информации назначена служебная проверка,— сообщил «ФАКТАМ» начальник пресс-центра командования ВМС Олег Чалык. — По ее результатам командующим ВМС ВС Украины будут приняты соответствующие правовые решения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», несколько месяцев назад в руководстве Национального университета «Одесская морская академия» нашли сторонника «Новороссии».

Также мы публиковали интервью со старшим лейтенантом Сергеем Мизюком — одним из тех нахимовцев, которые весной 2014 года не перешли на сторону России и во время спуска флага Украины в Академии военно-морских сил в Севастополе, пели украинский гимн.

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