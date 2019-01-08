Отрекшийся от престола король Малайзии и его жена-россиянка ждут первенца (фото)

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Король Малайзии Мухаммад V, который 6 января сенсационно сообщил о своем отречении от престола, на назвав пир этом причин своего решения, вскоре впервые станет отцом. 25-летняя супруга 49-летнего султана малайзийского штата Келантан Оксана Воеводина ждет первенца. Об этом сообщает издание Daily Mail. Официально это информация пока не подтверждена. «У нас все прекрасно, все идет так, как должно идти», — сообщил газете «Комсомольская правда» отец Оксаны — врач-травматолог из Ростова-на-Дону Андрей Горбатенко.

Российская модель и «Мисс Москва 2015» Воеводина вышла замуж за короля Малайзии в Москве — в конце ноября прошлого года. Сообщалось, что пара намерена как можно скорее обзавестись ребенком. Для чего они после свадьбы прошли медицинское обследование в одном из немецких центров планирования семьи. Мухаммад, для которого это уже второй брак, давно мечтает о продолжении рода.

Ранее султан был женат на представительнице королевской семьи Паттани, но этот брак был бездетным и в 2008 году, после четырех лет семейной жизни, супруги развелись.

По информации российских и британских СМИ, обратившаяся ныне в ислам Воеводина ранее не только работала моделью, позируя в весьма откровенных нарядах и позах, но и под именем Ксении Дягилевой снималась пять лет назад в телевизионном реалити-шоу «Каникулы в Мексике», где занималась сексом с одним из его участников прямо в бассейне.

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