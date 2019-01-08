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В ночь на Рождество экс-председатель райсуда подстрелил настойчивого вора (фото)
ЧП произошло в райцентре Снигиревка Николаевской области в ночь на Рождество. Преступник предпринял две попытки проникнуть в облюбованный им дом бывшего председателя Снигиревского районного суда в Николаевской области. Первый раз он подбросил сторожевой собаке отраву. Животное погибло. Однако на шум из дома вышел хозяин и злоумышленник сбежал.
Вызывать полицию хозяин не стал, решив, что преступник сюда уже не вернется. Однако тот оказался настойчивым и уже через час перелез через забор на подворье. Мужчина стал выламывать оконную раму в доме. Хозяин схватил ружье и потребовал, чтобы злоумышленник покинул частную территорию. Однако непрошеный гость бросился на него с ломом. Тогда хозяин дома выстрелил, ранив вора в ногу.
* Вор пытался проникнуть в дом через это окно
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, после этого домовладелец вызвал полицию и «скорую». Злоумышленника увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Действия злоумышленника полицейские квалифицируют как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище, что наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Решается вопрос о сообщение мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
* Вещи, изъятые у злоумышленника
Что же касается действий хозяина дома, то они расцениваются как необходимая самооборона.
Полиция напоминает, что право на неприкосновенность жилища является одним из главных личных прав человека. И призывает граждан не бояться защищать свой дом и частную собственность от посягательств преступников, а о случаях угрозы личной безопасности или жизни сообщать в правоохранительные органы.
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