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Происшествия

В ночь на Рождество экс-председатель райсуда подстрелил настойчивого вора (фото)

14:41 8 января 2019   110
экс-председатель райсуда подстрелил вора
Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

ЧП произошло в райцентре Снигиревка Николаевской области в ночь на Рождество. Преступник предпринял две попытки проникнуть в облюбованный им дом бывшего председателя Снигиревского районного суда в Николаевской области. Первый раз он подбросил сторожевой собаке отраву. Животное погибло. Однако на шум из дома вышел хозяин и злоумышленник сбежал.

Вызывать полицию хозяин не стал, решив, что преступник сюда уже не вернется. Однако тот оказался настойчивым и уже через час перелез через забор на подворье. Мужчина стал выламывать оконную раму в доме. Хозяин схватил ружье и потребовал, чтобы злоумышленник покинул частную территорию. Однако непрошеный гость бросился на него с ломом. Тогда хозяин дома выстрелил, ранив вора в ногу.


* Вор пытался проникнуть в дом через это окно

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, после этого домовладелец вызвал полицию и «скорую». Злоумышленника увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Действия злоумышленника полицейские квалифицируют как покушение на совершение кражи с проникновением в жилище, что наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Решается вопрос о сообщение мужчине подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.


* Вещи, изъятые у злоумышленника

Что же касается действий хозяина дома, то они расцениваются как необходимая самооборона.

Полиция напоминает, что право на неприкосновенность жилища является одним из главных личных прав человека. И призывает граждан не бояться защищать свой дом и частную собственность от посягательств преступников, а о случаях угрозы личной безопасности или жизни сообщать в правоохранительные органы.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Черкассах поймали находчивого вора, который пытался проглотить кольцо с бриллиантом. Тем временем в деле о массовом убийстве в Одесской области появились новые подробности.

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