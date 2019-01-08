Массовое убийство в Одесской области: стали известны подробности

Происшествия

Подозреваемый в совершении четверного убийства, совершенного в рождественскую ночь в селе Камышовка Измаильского района на Одесчине, помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Измаильском отделе полиции.

— В ходе первичных следственно-розыскных действий было установлено, что в ночь на 7 января 42-летний хозяин дома принимал у себя гостей — 55-ти и 41-летнего односельчан и 29-летнюю жительницу соседнего села, — рассказали в полиции. — Чуть позже к компании, которая распивала спиртные напитки, присоединился 29-летний сожитель женщины. Во время застолья он, подогретый водкой, приревновал свою подругу к собутыльникам. Возникла ссора, переросшая в драку, во время которой злоумышленник топором и ножом нанес присутствовавшим смертельные ранения.

Увидев, что натворил, мужчина скрылся с места происшествия. Задержали его правоохранители «по горячим следам», у родственников в Измаиле.



* Подозреваемый в преступлении



* Орудие убийства

29-летний злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По некоторым данным, подозреваемый ранее уже был судим.

Начальник ГУНП в Одеськой области Дмитрий Головин прокомментировал задержание подорзреваемого:

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