- 15:01 Порошенко сообщил об освобождении украинского моряка из тюрьмы в Иране
- 14:44 Сестра Кейт Миддлтон поделилась секретами стройной фигуры
- 14:42 Оставили храм, но унесли купол: в Винницкой области ПЦУ и УПЦ МП не поделили церковь
- 14:41 В ночь на Рождество экс-председатель райсуда подстрелил настойчивого вора
- 14:40 Украина резко поднялась в рейтинге паспортов мира
- 14:36 Пережил шок: телеведущий Скичко рассказал об экстремальном путешествии в Африку
- 14:25 В Лас-Вегасе автопилот Tesla нокаутировал российского робота, пожимавшего руку Путину
- 14:08 Массовое убийство в Одесской области: стали известны подробности
- 14:01 В даркнете можно купить даже паспорт гражданина США: сколько это стоит
- 13:47 Отрекшийся от престола король Малайзии и его жена-россиянка ждут первенца
Массовое убийство в Одесской области: стали известны подробности
Подозреваемый в совершении четверного убийства, совершенного в рождественскую ночь в селе Камышовка Измаильского района на Одесчине, помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщили в Измаильском отделе полиции.
— В ходе первичных следственно-розыскных действий было установлено, что в ночь на 7 января 42-летний хозяин дома принимал у себя гостей — 55-ти и 41-летнего односельчан и 29-летнюю жительницу соседнего села, — рассказали в полиции. — Чуть позже к компании, которая распивала спиртные напитки, присоединился 29-летний сожитель женщины. Во время застолья он, подогретый водкой, приревновал свою подругу к собутыльникам. Возникла ссора, переросшая в драку, во время которой злоумышленник топором и ножом нанес присутствовавшим смертельные ранения.
Увидев, что натворил, мужчина скрылся с места происшествия. Задержали его правоохранители «по горячим следам», у родственников в Измаиле.
* Подозреваемый в преступлении
* Орудие убийства
29-летний злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По некоторым данным, подозреваемый ранее уже был судим.
Начальник ГУНП в Одеськой области Дмитрий Головин прокомментировал задержание подорзреваемого:
Тем временем в деле о жестоком убийстве в Харькове двух студенток-турчанок продолжают выясняться новые, все более страшные обстоятельства.
Кроме того, как сообщали «ФАКТЫ», стала известна личность девушки, чей труп был найден в чемодане в Днепре, и причина ее смерти.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 748 мм