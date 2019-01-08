Украина

На Донбасс прибыли новые военные из России: что об этом известно

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходит ротация кадровых российских военных. Офицеры ВС РФ, которые руководят частями боевиков 1АК (Донецк) и 2АК (Луганск), через неконтролируемые участки границы выезжают в Россию. Новая партия военных РФ заходит на Донбасс под прикрытием российских спецслужб.

Об этом на брифинге, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута.

«Кроме того, во избежание утечки информации о пребывании на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кадровых российских военнослужащих и наемников — граждан РФ, указанным категориям лиц в кратчайшие сроки оформляются паспорта так называемых „республик“, в первую очередь офицерам ВС РФ», — сказал Праута.

По данным штаба ООС, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военные формирования так называемых «армий ЛДНР» насчитывают 32 тысячи человек, из которых 11 тысяч являются российскими военнослужащими.

Напомним, на территории России появилось много доказательств участия кадровых военных и наемников в боевых действиях на Донбассе. Это и могилы с датами смерти, и памятные доски в школах, и памятники. Так в конце прошлого года в сети появилось фото памятника погибшим на Донбассе российским «добровольцам», установленного в Челябинске.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ срочника российской армии о командировке в Донецк в 2017 году.

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