Кровавое ДТП в Харькове: выяснилось, на какой скорости мчала Зайцева

Происшествия

Елена Зайцева, обвиняемая в кровавом ДТП в центре Харькова в октябре 2017 года , в результате которого погибли 6 человек, ехала со скоростью 106 км в час. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк, отметив, что сегодня в суде по делу Зайцевой-Дронова изучали экспертизу, сделанную в Днепре адвокатом Дронова по собственной инициативе.

«Днепровская экспертиза установила среднюю скорость „Лексуса“ — 106 км в час. Этого не сделали харьковские эксперты. Эта скорость совпадает примерно со скоростью из блока управления „Лексуса“. Там зафиксировано 102 км в час. Напомню, прокуроры во внимание эту скорость не взяли», — пишет Доцяк.

Журналистка также отмечает, что согласно этой экспертизе, Зайцева, даже на такой большой скорости, могла затормозить, чтобы избежать столкновения. Когда загорелся желтый Зайцева была на расстоянии почти 120 метров до столкновения, а тормозной путь, если бы затормозила, составил бы около 90 метров. То есть, если бы Зайцева затормозила, то ДТП бы не было.

По данным экспертизы, если бы Дронов стартовал на зеленый, то столкновение с «Лексусом» Зайцевой не было бы также.

«Адвокат Дронова не исключает, что его подзащитный может изменить свою позицию относительно признания вины. К этому времени Дронов вину не признавал. От себя добавлю, что это единственная возможность сегодня для него получить смягчения и уменьшить срок наказания», — отмечает журналистка.

Напомним, в Харькове проходит следствие по делу о служебной халатности в автошколе , где обучалась Елена Зайцева. Следователи выявили ряд нарушений в учебном процессе этой автошколы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, которых обвиняют в кровавом ДТП в Харькове, оставили под стражей без возможности внести залог до 16 февраля 2019 года.

Также сообщалось, что в первые дни 2019 года правоохранители Харьковской области должны отчитаться о результатах поиска эксперта — нарколога Елены Федирко , которая проводила экспертизу фигурантки резонансного дела о ДТП Елены Зайцевой. Ранее была информация о возможном выезде уволившегося с работы эксперта на оккупированные территории Донбасса.

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