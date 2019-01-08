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Мир

Собчак в купальнике с "политическим подтекстом" вызвала споры в сети

17:55 8 января 2019   114
Ксения Собчак
Инф. «ФАКТОВ»

Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, актриса, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак «засветилась» на отдыхе на Мальдивах в купальнике желто-голубого цвета. Фото бывший кандидат в президенты РФ опубликовала в Іnstagram.

«Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось…», — написала Собчак.

Один из подписчиков телеведущей сразу же предложил ей выдвигаться в президенты Украины.

Кто-то пишет, что «у шведов тоже такой цвет, так что не факт что это украинская композиция».

Есть такие подписчики, которые упрекают Собчак в «непатриотизме» и считают, что она «опозорилась».

Кто-то наоборот пишет, что Ксения — умница, красавица, и такой наряд ей к лицу.

Есть и оскорбительный комментарий, но его оставил явно неадекватный человек, которому сразу же указали на недопустимость такого текста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появились слухи о расставании Ксении Собчак и ее мужа Максима Виторгана. Якобы Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, с которым часто в последнее время появляется на светских мероприятиях и который якобы ради нее ушел от жены Дарии Мороз. Однако слухи развеяла сама Ксения, призвав недоброжелателей «отпустить прошлое» и успокоиться.

В это же время Виторган опубликовал в Instagram фото, где они вместе с Собчак нежатся на пляже на Мальдивах.

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