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Собчак в купальнике с "политическим подтекстом" вызвала споры в сети
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, актриса, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой Ксения Собчак «засветилась» на отдыхе на Мальдивах в купальнике желто-голубого цвета. Фото бывший кандидат в президенты РФ опубликовала в Іnstagram.
«Считаю, что у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха!!! Но у меня как обычно, немного с политическим подтекстом получилось…», — написала Собчак.
Один из подписчиков телеведущей сразу же предложил ей выдвигаться в президенты Украины.
Кто-то пишет, что «у шведов тоже такой цвет, так что не факт что это украинская композиция».
Есть такие подписчики, которые упрекают Собчак в «непатриотизме» и считают, что она «опозорилась».
Кто-то наоборот пишет, что Ксения — умница, красавица, и такой наряд ей к лицу.
Есть и оскорбительный комментарий, но его оставил явно неадекватный человек, которому сразу же указали на недопустимость такого текста.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появились слухи о расставании Ксении Собчак и ее мужа Максима Виторгана. Якобы Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, с которым часто в последнее время появляется на светских мероприятиях и который якобы ради нее ушел от жены Дарии Мороз. Однако слухи развеяла сама Ксения, призвав недоброжелателей «отпустить прошлое» и успокоиться.
В это же время Виторган опубликовал в Instagram фото, где они вместе с Собчак нежатся на пляже на Мальдивах.
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