Отпустите прошлое: Собчак и Виторган ответили на слухи о своем разводе (фото)

Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о своем разводе. Она призвала «отпустить прошлое», как бы тяжело это ни было.

«Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее, а будущее сильно пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее — это все, что у вас есть. И если вы его потратите на истерики, угрозы, ревность, интриги, манипуляции или ненависть, то и останетесь только с этими чувствами! A я в прекрасном, и счастлива. Так что некоторых „доброжелателей“ мне совершенно нечем порадовать)», — написала она на свое странице в Instagram.

В то же время Виторган опубликовал в Instagram фото, где они вместе с Собчак нежатся на пляже на Мальдивах.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в сети появились слухи о расставании звездной пары Собчак и Максима Виторгана. Говорят, Ксения закрутила роман с известным режиссером Константином Богомоловым, с которым часто в последнее время появляется на светских мероприятиях и который якобы ради нее ушел от жены Дарии Мороз.

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