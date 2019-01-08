Украина

В Польше задержали украинца с артиллерийским оружием, — СМИ

В Польше 4 января на украинской границе был задержан гражданин Украины, который хотел вывезти из Украины артиллерийскую систему. Мужчину задержали польские пограничники. Следствие по этому делу начала Холмская прокуратура.

«Элементы пушки находились в сундуках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно», — рассказал Лех Вечежа с Холмской районной прокуратуры, передает Польское радио.

Гаубица, которую хотел перевезти через границу задержанный, представляет собой артиллерийскую пушку, которую используют для уничтожения целей, находящихся за препятствиями, главным образом танков и панцирных транспортных средств.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре 2018 года была пресечена контрабанда культурных ценностей времен Киевской Руси. Ее пресекли в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.

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