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Общество

Везут, как в ГУЛАГ: в сети показали фото электрички «Укрзалізниці»

19:01 8 января 2019   938
электричка
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появились фотографии разбитого пригородного электропоезда, который курсирует по маршруту «Жмеринка — Гречаны» на Юго-Западной железной дороге. Об этом в Facebook пишет Михаил Ганцяк

«Проехался на электричке „Жмеринка — Гречаны“. Показалось, что в ГУЛАГ везут. Наверное, „Укрзалізниця“ готовит украинцев к пересадке на волов», — написал он.

На фото видны вырванные сидения, разбитые незакрывающиеся двери, некрашеные вагоны, покрытые ржавчиной, мутные стекла окон. На подножке вагона с внутренней стороны лежит снег. Пол затерт до такой степени, что в нем скоро могут появиться сквозные дыры.

«Евгений Кравцов, ездили такой электричке? Попробуйте! Менее комфортно, чем в последнее Mercedes S-класса с функцией массажа, но тысячи людей так каждый день ездят», — обращается Ганцяк к руководителю «Укрзалізниці».

Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном состоянии вагонов в электричке «Тетерев- Киев». Также сообщалось, что в Киеве в связи с нехваткой локомотивных бригад нередко возникают транспортные коллапсы не только с пригородными поездами «Укрзалізниці», но и с городской электричкой.

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