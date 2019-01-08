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Везут, как в ГУЛАГ: в сети показали фото электрички «Укрзалізниці»
В сети появились фотографии разбитого пригородного электропоезда, который курсирует по маршруту «Жмеринка — Гречаны» на Юго-Западной железной дороге. Об этом в Facebook пишет Михаил Ганцяк
«Проехался на электричке „Жмеринка — Гречаны“. Показалось, что в ГУЛАГ везут. Наверное, „Укрзалізниця“ готовит украинцев к пересадке на волов», — написал он.
На фото видны вырванные сидения, разбитые незакрывающиеся двери, некрашеные вагоны, покрытые ржавчиной, мутные стекла окон. На подножке вагона с внутренней стороны лежит снег. Пол затерт до такой степени, что в нем скоро могут появиться сквозные дыры.
«Евгений Кравцов, ездили такой электричке? Попробуйте! Менее комфортно, чем в последнее Mercedes S-класса с функцией массажа, но тысячи людей так каждый день ездят», — обращается Ганцяк к руководителю «Укрзалізниці».
Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном состоянии вагонов в электричке «Тетерев- Киев». Также сообщалось, что в Киеве в связи с нехваткой локомотивных бригад нередко возникают транспортные коллапсы не только с пригородными поездами «Укрзалізниці», но и с городской электричкой.
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