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Транспортный коллапс в Киеве: пассажиры перекрыли железнодорожные пути (фото, видео)

10:24 22 октября 2018   213
Транспортный коллапс
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве пассажиры перекрыли железнодорожные пути, чем спровоцировали транспортный коллапс. Об этом написали в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

«С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу. В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка остановилась вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа», — написали в сообществе.

Как писали «ФАКТЫ», 19 октября в Киеве возник транспортный коллапс в метро. Так, не работала синяя линия метрополитена. Это случилось из-за поломки поезда на станции «Почайна». Движение поездов было организовано от «Героев Днепра» до «Оболони» и от «Теремков» до «Контрактовой площади».

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