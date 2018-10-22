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Транспортный коллапс в Киеве: пассажиры перекрыли железнодорожные пути (фото, видео)
В Киеве пассажиры перекрыли железнодорожные пути, чем спровоцировали транспортный коллапс. Об этом написали в Facebook-сообществе Киев Оперативный.
«С самого утра, когда тысячи людей пытаются добраться на свои рабочие места, организация работы электричек оказалась из рук вон плохой. Электричек не было по часу. В надежде хоть как-то доехать на работу и домой, люди начали штурмовать и цепляться за вагоны сзади. Часть людей начала заходить в кабину машинистов. Электричка остановилась вообще. Люди перекрыли пути на станциях Петровка и Троещина. Собрались огромные толпы народа», — написали в сообществе.
Как писали «ФАКТЫ», 19 октября в Киеве возник транспортный коллапс в метро. Так, не работала синяя линия метрополитена. Это случилось из-за поломки поезда на станции «Почайна». Движение поездов было организовано от «Героев Днепра» до «Оболони» и от «Теремков» до «Контрактовой площади».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?