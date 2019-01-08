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Общество

В Киеве разгорается скандал из-за условий содержания животных в развлекательном заведении

19:52 8 января 2019   77
Ресторан
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в одном из ресторанов, который в Святошинском районе Киева, для развлечения посетителей в зале с дымом кальяна и очень громкой музыкой разместили попугаев, шиншилл и других животных. Об этом в Facebook сообщила зоозащитная общественная организация Uanimals.

«От стресса большинство зверей забились в своих клетках. По данному факту подано заявление в полицию», — сообщили зоозащитники.

В комментарии руководитель ресторана Герасим Махоян подтвердил, что животные действительно расположены в клетках в помещении. Однако, по его словам, животным в заведении комфортно, их хорошо кормят и регулярно обследует ветеринар, пишет ТСН.

«Животным абсолютно комфортно, они накормлены, у нас есть ветеринар, который их обследует. Что касается дыма, у нас установлена качественная вентиляционная система и никакого дискомфорта животным ничего не приносит. Животные появились в заведении пять лет назад и живут с тех пор без проблем в течение этого времени, за исключением одного случая, когда из клетки выбрался и полетел попугай», — заверил он.

Руководитель ресторана уверяет, что очень любит животных и решение об их размещении в заведении было принято, поскольку животные приносят радость посетителям. Также он заверил, что не против отдать животных в хорошие руки.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве снова активизировались догхантеры, травящие животных. Так, на улице митрополита Василия Липковского обнаружились следы опасного для животных вещества — изониазида.

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