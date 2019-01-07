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В Киеве возобновили "охоту" догхантеры (фото)
В Соломенском районе столицы, похоже, опять активизировались догхантеры, травящие животных. Так, на улице Митрополита Василия Липковского обнаружились следы опасного для животных вещества — изониазида. Ранее сообщалось о подобных случаях, зафиксированных на Левом берегу в местах выгула собак.
Об этом в социальных сетях сообщает ресурс Kyiv INFO. «На Урицкого-Липковского таки завелся догхантер. Это изониазид, при реакции с водой дает такой цвет. Утром два места таких встретили», — говорится в сообщении.
Изониазид (тубазид) — лекарственное средство, противотуберкулезный препарат, который применяют при лечении туберкулеза. Он представляет большую опасность для собак.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», зоозащитники Хмельницкого обнаружили, что в городе убийством бездомных собак занимается сам директор Центра обращения с животными.
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