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Стало известно о страшной трагедии в семье украинского дипломата
В смертельном ДТП под Тернополем, в котором 4 января столкнулись фура и легковой автомобиль, погиб сын украинского дипломата Павла Працюка — 11-летний Михаил. Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Турции в Facebook.
«Он погиб в автокатастрофе, возвращаясь с очередной тренировки по футболу, в котором одержал много побед и который очень любил. Ужасное известие о его смерти ошеломило нас накануне Рождества… Нам не хватает слов, чтобы выразить нашу боль… И тем более нет таких слов, которые могли бы сейчас утешить его родителей — Павла и Олю», — выразили соболезнование дипломаты.
Напомним, понедельник, 7 января, на заснеженной трассе Одесса — Кучурган под Одессой столкнулись две иномарки — Daewoo и Volkswagen. В результате погибла женщина, двое детей получили тяжелые ранения.
По информации издания «20 хвилин», погибший мальчик, сын дипломата, — игрок команды U-12 КУ «ДЮСШ по футболу и другим игровым видам спорта». Был вратарем, мечтал о спортивной карьере.
«Миша сидел впереди. Он был высокого роста, поэтому уже имел право занять соседнее с водителем сиденье. Погиб и водитель — Валерий Мельницкий. Он часто привозил детей на тренировку, бывал в Тернополе часто, это связано с работой. Его сын и еще один мальчик сидели сзади, на момент аварии они спали. Слава Богу, что они остались живы», — цитирует издание слова тренера мальчика Романа Курдупеля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП на автодороге Киев — Чоп. Там столкнулись сразу 10 автомобилей. Есть потерпевшие.
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