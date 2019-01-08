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В Бразилии короновали самую красивую преступницу — убийцу, отбывающую 15-летний тюремный срок (фото, видео)
В женской тюрьме максимально строгого режима Instituto Penal Talavera бразильского города Рио-де-Жанейро состоялся конкурс красоты среди заключенных. Из сотен женщин, отбывающих срок в этом заведении, для участия в конкурсе были отобраны лишь десять. При этом учитывалось, насколько дисциплинированно вели себя претендентки.
Победу одержала 25-летняя Вероника Вероне да Паива. Она призналась, что всегда мечтала стать моделью, но мама ей не позволяла. Как сообщает Daily Mail, Вероника была осуждена на 15 лет тюрьмы за убийство: в 2011 году она задушила ремнем своего любовника в номере мотеля. Во время судебного процесса да Паива получила от журналистов прозвище «фатальная блондинка».
Новоявленная королева красоты собирается сделать карьеру в модельном бизнесе после выхода из тюрьмы. Она надеется оказаться на свободе досрочно — за хорошее поведение.
Ежегодный конкурс красоты в этой тюрьме проводится уже в 13-й раз. Его организаторы считают, что он помогает заключенным повысить самооценку и снова ощутить себя женщинами в полном смысле этого слова.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новую «Мисс Вселенную» раскритиковали на родине за слишком «не филиппинский вид».
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