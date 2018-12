Победительница конкурса «Мисс Африка» загорелась на сцене (видео)

Конкурс красоты «Мисс Африка 2018» чуть не завершился трагедией — победительница рисковала стать живым факелом прямо на сцене.

Шоу проходило в городе Калабар в Нигерии. Титул «Мисс Африка — 2018» достался 24-летней Доркас Касинде из Конго.

Огненное ЧП случилось во время церемонии вручения наград. Когда Касинде вышла на сцену, чтобы принять корону победительницы из рук предыдущей обладательницы титула, устроители шоу зажгли фейерверки. Судя по всему, одна из искр попала на прическу Касинде, и волосы загорелись.

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5