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Победительница конкурса «Мисс Африка» загорелась на сцене (видео)

15:33 30 декабря 2018   105
мисс
Инф. «ФАКТОВ»

Конкурс красоты «Мисс Африка 2018» чуть не завершился трагедией — победительница рисковала стать живым факелом прямо на сцене.

Шоу проходило в городе Калабар в Нигерии. Титул «Мисс Африка — 2018» достался 24-летней Доркас Касинде из Конго.

Огненное ЧП случилось во время церемонии вручения наград. Когда Касинде вышла на сцену, чтобы принять корону победительницы из рук предыдущей обладательницы титула, устроители шоу зажгли фейерверки. Судя по всему, одна из искр попала на прическу Касинде, и волосы загорелись.

«Мисс Африка» не сразу поняла, что происходит. Несмотря на пламя в волосах, Касинде продолжала улыбаться и приветствовать публику. На помощь горящей девушке бросились ведущая шоу и бывшая «Мисс Африка». В итоге подоспевшие спасатели ликвидировали возгорание, и церемония продолжилась.

Позже Касинде успокоила поклонников. «Я в порядке. Прическа, конечно, испорчена, но все в порядке, спасибо», — призналась она.

Напомним, ранее организаторы детского утренника в Казахстане зажгли в помещении фейерверки, что вызвало панику в зале.

«ФАКТЫ» собрали полезные советы, как правильно выбирать, покупать и запускать фейерверки, чтобы обойтись без несчастных случаев.

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