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Украина

Порошенко наградил Филарета званием Героя Украины: видео вручения награды

21:42 8 января 2019   93
Порошенко и Филарет
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко принял решение наградить почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета званием Героя Украины.

«Еще не придумана та степень, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание „Герой Украины“», — написал президент в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее патриарх Филарет отметил важную роль президента Порошенко в получении Томоса Украиной.

«Президент Петр Алексеевич Порошенко достиг (получения Томоса для Украины, — ред.) своей мудростью, своей настойчивостью, потому что иногда бывали такие моменты, казалось ничего не будет, но благодаря его усилиям мы выходили из сложных ситуаций», — сказал Филарет.

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