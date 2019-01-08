Порошенко наградил Филарета званием Героя Украины: видео вручения награды

Украина

Президент Украины Петр Порошенко принял решение наградить почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета званием Героя Украины.

«Еще не придумана та степень, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание „Герой Украины“», — написал президент в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», ранее патриарх Филарет отметил важную роль президента Порошенко в получении Томоса Украиной.

«Президент Петр Алексеевич Порошенко достиг (получения Томоса для Украины, — ред.) своей мудростью, своей настойчивостью, потому что иногда бывали такие моменты, казалось ничего не будет, но благодаря его усилиям мы выходили из сложных ситуаций», — сказал Филарет.

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