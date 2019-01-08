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Порошенко наградил Филарета званием Героя Украины: видео вручения награды
Президент Украины Петр Порошенко принял решение наградить почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета званием Героя Украины.
«Еще не придумана та степень, которой можно измерить вклад Патриарха Филарета в борьбу за собственную поместную церковь. Он был, есть и остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Вот почему принял решение присвоить ему звание „Герой Украины“», — написал президент в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», ранее патриарх Филарет отметил важную роль президента Порошенко в получении Томоса Украиной.
«Президент Петр Алексеевич Порошенко достиг (получения Томоса для Украины, — ред.) своей мудростью, своей настойчивостью, потому что иногда бывали такие моменты, казалось ничего не будет, но благодаря его усилиям мы выходили из сложных ситуаций», — сказал Филарет.
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