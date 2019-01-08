Украина

"Иногда казалось, что ничего не получится": Филарет рассказал о роли Порошенко в обретении Томоса

Получение Украиной Томоса об автокефалии стало результатом длительной работы украинской власти и украинской церкви. Достичь желаемого результата удалось благодаря мудрости и настойчивости президента Украины Петра Порошенко. Об этом владыка Филарет сказал во время литургии в Михайловском соборе.

«Как вы знаете, начался поток перехода из Московского патриархата в Киевский патриархат, потому что там тоже украинцы, которые тоже любят свою землю. Они увидели, что они обмануты, поэтому стали переходить. Президент сделал очень много. Виктор Андреевич Ющенко тоже приглашал Вселенского патриарха в Киев и тоже много сделал, но не достиг цели. А нынешний президент Петр Алексеевич Порошенко достиг своей мудростью, своей настойчивостью, потому что иногда бывали такие моменты, казалось ничего не будет, но благодаря его усилиям мы выходили из сложных ситуаций», — сообщил Филарет.

Как заявил представитель митрополита Киевского и всея Украины Епифания отец Иван Сидор, Томос об автокефалии Православной церкви Украины на непродолжительное время вернется в Стамбул, где его должны подписать 11 членов Священного синода.

«Томос, который был передан, он настоящий, он с подписью Вселенского патриарха Варфоломея. Но согласно процедуре там должны быть подписи архиереев, участвующих в Синоде Константинопольского патриархата», — заявил он.

«Синод Константинопольского патриархата заседает каждый месяц, 9 числа. Решение о передаче Томоса было 6 января, за три дня до Синода. Поэтому такая процедура. Это нормальные вещи. Нужно понимать, что решение о предоставлении Украине автокефалии вносится в кодекс святой большой Константинопольской церкви. 6 января митрополит Епифаний и украинские епископы служили литургию со Вселенским патриархом и это является главным свидетельством того, что церковь-мать нас признает и принимает в свою семью. А то, что нет несколько подписей — это технические вещи», — добавил священник.

Напомним, 6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Документ был подписан 5 января на торжественной церемонии . Кроме Вселенского патриарха, подписи под документом поставят предстоятели православных церквей Италии и Мальты, Германии, православной церкви Родоса и другие.

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