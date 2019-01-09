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В Черное море зайдет еще один корабль НАТО: что об этом известно
Вслед за кораблем ВМС США — USS Fort McHenry, который зашел в Черное море, в акватории ожидается появление еще одного корабля НАТО — нидерландского. Нидерланды буквально недавно возглавили одну из постоянно действующих групп Альянса.
Об в этом в интервью «112-Украина» заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. По его словам, цель визита корабля ВМС США была обозначена как помощь союзникам и партнерам. «В Черном море есть три союзника НАТО — Болгария, Румыния и Турация, а также два партнера — Украина и Грузия», — отметил постпред.
По его словам, в Альянсе есть несколько постоянно действующих групп кораблей, одну из которых только что возглавили Нидерланды. Они также собираются войти в Черное море. «Интенсивность захода значительно возросла. Например, в прошлом году одновременно в акваторию заходили сразу две группы. Раньше такого не наблюдалось. Есть доктрина Монтре, которая ограничивает количество, тоннаж кораблей, которые не принадлежат черноморским государствам, а также время их пребывания в Черном море. Собственно, этим ограничивается расширения пребывания НАТО, поэтому все происходит по ротационному принципу — одни вошли, другие вышли», — рассказал посол.
Что же касается присутствия кораблей НАТО в Азовском море, то, по словам постпреда, есть несколько моментов, осложняющих такие миссии. В частности, то, что это море является самым мелким на планете и у военных кораблей с большой осадкой есть навигационные проблемы. По словам украинского постпреда, до российской агрессии разрешение на проход иностранных судов в Азов давали Украина и Россия, однако теперь последняя заявляет, что не позволит никому это сделать, в том числе, и кораблям НАТО.
«Не вижу, почему бы НАТО пошло на провокации. В принципе, НАТО никого провоцировать не собирается, Россию — в первую очередь», — отметил дипломат.
По его словам, сейчас в НАТО цифра 30 становится символичной. Так, на последнем саммите североатлантического Альянса было принято решение о создании группы быстрого реагирования. «В ответ на российскую агрессию НАТО начнет инициативу четыре по 30: 30 батальонных групп, 30 кораблей, 30 самолетных экскадрилий должны быть готовы в течение 30 дней дать отпор России», — добавил Вадим Пристайко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в течение прошлого года года в структурах ВМС Украины были созданы боевые части, укомплектованные современными образцами вооружения, в целом же деятельность флота была направлена на реализацию задач по приведению его к стандартам НАТО.
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