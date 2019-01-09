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Не доехали на вызов: в Киеве такси протаранило авто полицейских (фото)
В центре Киева в ДТП попали полицейский автомобиль и такси. Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Большая Васильковская и Ковпака. Ранее сообщалось о серьезном ДТП в столице — пассажирку одного из столкнувшихся авто зажало в салоне.
Как сообщает «Информатор», дорожно-транспортное происшествие не обошлось без пострадавших — полицейского из Renault Duster и водителя Renault службы Uber с места ЧП увезла скорая помощь.
Полицейские двигались по Большой Васильковской на вызов с включенными проблесковыми огнями. А на пересечении с улицей Ковпака в автомобиль правоохранителей врезался Renault. Сообщается, что медики госпитализировали полицейского с травмой ноги. О пострадавшем водителе такси ничего не известно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Суворовском районе Одессы иномарка, водитель которой не справился с управлением на скользкой дороге, вылетела на трамвайные рельсы и врезалась в опору лини электропередач. Ребенок, сидевший на заднем сидении, вылетел через стекло левой боковой двери прямо на трамвайные пути,
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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