Пустую голову не покрывают: Поклонская рассмешила сеть рождественским поздравлением (видео)

Мир

В социальных сетях высмеяли одиозную депутата Госдумы РФ, «экс-прокурора» оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, известную борьбой с «черными силами зла», с ее рождественским поздравлением, снятым на видео в храме.

«А почему эта православная женщина в храме с непокрытой головой? Оскорбятся ли верующие? Возбудятся ли органы?» — саркастически вопрошает интернет-пользователь, разместившая видео в Twitter.

А почему эта православная женщина в храме с непокрытой головой?

Оскорбятся ли верующие? Возбудятся ли органы? pic.twitter.com/XOPMZwkUNw — Мари (@masha_haze) 8 января 2019 г.

Добавили свои «пять копеек» пользователи и в комментариях к данному посту.

«Когда вместо головы ж. па, то можно и так, с непокрытой».

«На заметку. От отсутствия платков на голове у женщин бомбит только русских православных. В Европе всем фиолетово, что на тебе надето в храме. Причем, я пишу о православных в Европе. Потому что каждый смотрит за своей головой».

«В простых одеждах появиться, даже идя в церковь в Рождество, они не могут! Пусть даже для показухи теле-зомбированным. Не надеть меха, золото или часы за мильён, это выше их сил».

«Но хоть не на лошади».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом верхом на лошади и с бокалом в руке.

Ранее депутату Государственной Думы России Наталье Поклонской прокуратура Крыма выдвинула подозрение в совершении военных преступлений против Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter