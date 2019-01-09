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Пустую голову не покрывают: Поклонская рассмешила сеть рождественским поздравлением (видео)
В социальных сетях высмеяли одиозную депутата Госдумы РФ, «экс-прокурора» оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, известную борьбой с «черными силами зла», с ее рождественским поздравлением, снятым на видео в храме.
«А почему эта православная женщина в храме с непокрытой головой? Оскорбятся ли верующие? Возбудятся ли органы?» — саркастически вопрошает интернет-пользователь, разместившая видео в Twitter.
А почему эта православная женщина в храме с непокрытой головой?— Мари (@masha_haze) 8 января 2019 г.
Оскорбятся ли верующие? Возбудятся ли органы? pic.twitter.com/XOPMZwkUNw
Добавили свои «пять копеек» пользователи и в комментариях к данному посту.
«Когда вместо головы ж. па, то можно и так, с непокрытой».
«На заметку. От отсутствия платков на голове у женщин бомбит только русских православных. В Европе всем фиолетово, что на тебе надето в храме. Причем, я пишу о православных в Европе. Потому что каждый смотрит за своей головой».
«В простых одеждах появиться, даже идя в церковь в Рождество, они не могут! Пусть даже для показухи теле-зомбированным. Не надеть меха, золото или часы за мильён, это выше их сил».
«Но хоть не на лошади».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Поклонская поздравила россиян с Новым годом верхом на лошади и с бокалом в руке.
Ранее депутату Государственной Думы России Наталье Поклонской прокуратура Крыма выдвинула подозрение в совершении военных преступлений против Украины.
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