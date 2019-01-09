Появилась радостная новость о потерявшемся в Карпатах туристе

Происшествия

В Закарпатье спасатели нашли туриста из Словакии, заблудившегося в районе Говерлы (Раховский район). Турист заблудился из-за плохой погоды. Ранее в спасатели сообщили о погибшем в районе горы Гемба лыжнике и двух заблудившихся группах туристов.

Как сообщили в областном главке ГосЧС, гражданин Словакии во время прохождения туристического маршрута в условиях плохой видимости потерял ориентир и заблудился, о чем и сообщил по телефону спасателям. На его поиски отправились сотрудники горно-спасательного отделения города Рахов на спецавтомобиле.

Также сообщается о продолжении спасательных работ по поиску пропавшего 6 января в районе горы Гемба (Межгорский район) лыжника — киевлянина 1984 года рождения. Накануне четыре группы обследовали урочище Кривые Пути, часть подножия горы Великий Верх, части горы Ряпецкая и ущелье от станции Оса (Свалявский район) до подножья В.Верха. К сожалению, пока что пропавший не найден.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», один из пропавших в Карпатах лыжников обнаружился у подножья горы Стрый со стороны Славского района.

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