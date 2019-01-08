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Минус 17 и сильный ветер: в экстремальных условиях спасатели ищут в Карпатах пропавшего лыжника
Вторые сутки спасатели ищут в Карпатах пропавшего 34-летнего лыжника, который вместе со своим другом катался на лыжах в районе горы Гемба.
Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины в Закарпатской области, о том, что в районе горы Гемба (Межгорский район) пропали двое лыжников из Киева, спасателям сообщила жена одного из туристов.
— 7 января после полудня один из пропавших лыжников вышел на связь со спасателями, и его удалось отыскать у подножья горы Стрий со стороны Славского района, — сообщили в пресс-службе. — 34-летний турист был в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Мужчина рассказал спасателям, что в какой-то момент они с напарником разделились, чтобы побыстрее добраться до ближайшего населенного пункта. При этом спасенный дал координаты места, где расстался с приятелем, но отыскать там пропавшего не удалось. Сейчас к поискам 34-летнего киевлянина привлечено 18 спасателей, которые двумя группами обследуют место возможного его пребывания. Одна группа движется со стороны железнодорожной станции «Оса» Славского района в направлении горы Гемба, а вторая идет от Гембы им навстречу.
* Спасатели продолжают поисковую операцию в экстремальных погодных условиях
При этом в областном управлении добавили, что погодные условия осложняют поиск пропавшего: мороз почти 17 градусов, туман, снег, сильный ветер и возможны лавины. Но спасатели не оставляют надежды найти пропавшего лыжника.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Карпатах ухудшаются погодные условия, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение.
Тем временем из-за аномальных снегопадов, накрывших Европу, впервые за 50 лет в Австрии был полностью эвакуирован горнолыжный курорт Хохкар.
*Фото пресс-службы Госслужбы по ЧС в Закарпатской области
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