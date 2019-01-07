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В Карпатах погиб фрирайдер: первые подробности ЧП
В Карпатах спасатели нашли погибшего туриста, о пропаже которого стало известно вечером в воскресенье, 6 января. В этот день Службе спасения дважды сообщали о заблудившихся в горах. Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму на горе Ай-Петри из-за сложной лавиноопасной ситуации на дороге были заблокированы люди, однако спасатели не спешили на помощь.
Как сообщают в Главном управлении ГосЧС в Закарпатской области, первый вызов поступил от фрирайдеров, катавшихся на лыжах на вершине горы Гемба (Межгорский район). Из-за плохой погоды туристы потеряли ориентиры и заблудились. На помощь потерявшимся выдвинулись спасатели, а лыжникам посоветовали двигаться в сторону села Березики Свалявского района, однако те решили подниматься к вершине.
В ночь на понедельник, 7 января, спасатели нашли двоих туристов. Третий, который не смог идти дальше, остался ждать помощи в горах. Спасателям передали GPS-координаты его места нахождения. Сообщается, что около 3:00 поисковая группа наткнулась на лыжную маску и палки туриста. Тело лыжника обнаружили лишь в 11:50.
Второй вызов спасатели получили от супруги одного из двух туристов, которые также находились в районе горы Гемба. Мобильной связи с ними не было. К поискам привлечены 16 спасателей и 3 единицы техники горных поисково-спасательных с. Нижние Ворота Воловецкого района, пгт, Мижигорье Межгорского района и г. Мукачево.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптики сообщали, что в Карпатах 6 января температура воздуха — от -8 до -13 градусов мороза.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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