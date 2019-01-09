- 13:12 Россия перебросила в Черное море эсминец с Северного флота
- 13:07 Алина Гросу наела лишние килограммы
- 13:06 Самолет из Египта не смог приземлиться в аэропорту Николаева: названа причина
- 13:01 Британец остался без кожи и едва не лишился глаз, попытавшись сварить яйцо в микроволновке
- 12:43 Томос подписали все члены синода в Стамбуле
- 12:39 Поток машин не останавливается: появилось фото огромных очередей на выезд из оккупированного Донбасса
- 12:34 Стало известно о новой жертве кори в Украине
- 12:19 Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: подозреваемая лишилась прав
- 12:11 Украину накроет новый циклон: синоптик дала прогноз погоды на 10 января
- 12:10 Надя Дорофеева попала в больницу: что с ней произошло
Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: подозреваемая лишилась прав
В среду, 9 января, объявлено о подозрении участнице ДТП полтавчанке Наталье Саенко, которая 6 ноября 2018 года, управляя внедорожником в центре Полтавы, травмировала 15-летнего велосипедиста. Об этом в Facebook сообщил начальник главка Нацполиции в Полтавской области полковник Андрей Замахин.
Напомним, 6 ноября прошлого года 34-летняя водитель внедорожника Mercedes-Benz, собственница нескольких ресторанных точек в Полтаве Наталья Саенко, сбила на пешеходном переходе 15-летнего школьника Артема Левченко, пересекавшего улицу на велосипеде. Подросток получил тяжелейшие травмы, которые не оставили ему шансов на жизнь. После двух месяцев пребывания в коме Артем 7 января умер.
По словам руководителя Нацполиции, у подозреваемой изъяли водительское удостоверение. Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения Саенко.
Замахин напомнил, что автомобиль как вещественное доказательство, с момента ДТП находился на штрафплощадке. При этом, после ЧП Наталья Саенко продолжала ездить, но на другой машине.
«Продолжается досудебное расследование, по окончании которого материалы производства будут направлены в суд для принятия окончательного решения», — сообщил полковник.
Напомним, после смерти подростка, как сообщили в департаменте коммуникаций ГУНП области, пункт статьи, по которой обвиняют водителя Саенко, был изменен — за нарушение ПДД, если они привели к смерти потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8 января полтавчане, собравшиеся почтить память погибшего подростка, на целый час спонтанно перекрыли центральную улицу Соборности, где случилось несчастье. Они требовали, чтобы с ними встретился начальник областной полиции Андрей Замахин и рассказал о ходе следствия по этому уголовному делу. Общественность подозревает, что правоохранители за большие деньги пытаются замять резонансное ДТП.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 743 мм