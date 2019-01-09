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Происшествия

Смертельное ДТП с подростком в Полтаве: подозреваемая лишилась прав

12:19 9 января 2019   492
автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 9 января, объявлено о подозрении участнице ДТП полтавчанке Наталье Саенко, которая 6 ноября 2018 года, управляя внедорожником в центре Полтавы, травмировала 15-летнего велосипедиста. Об этом в Facebook сообщил начальник главка Нацполиции в Полтавской области полковник Андрей Замахин.

Напомним, 6 ноября прошлого года 34-летняя водитель внедорожника Mercedes-Benz, собственница нескольких ресторанных точек в Полтаве Наталья Саенко, сбила на пешеходном переходе 15-летнего школьника Артема Левченко, пересекавшего улицу на велосипеде. Подросток получил тяжелейшие травмы, которые не оставили ему шансов на жизнь. После двух месяцев пребывания в коме Артем 7 января умер.

По словам руководителя Нацполиции, у подозреваемой изъяли водительское удостоверение. Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения Саенко.

Замахин напомнил, что автомобиль как вещественное доказательство, с момента ДТП находился на штрафплощадке. При этом, после ЧП Наталья Саенко продолжала ездить, но на другой машине.

«Продолжается досудебное расследование, по окончании которого материалы производства будут направлены в суд для принятия окончательного решения», — сообщил полковник.

Напомним, после смерти подростка, как сообщили в департаменте коммуникаций ГУНП области, пункт статьи, по которой обвиняют водителя Саенко, был изменен — за нарушение ПДД, если они привели к смерти потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8 января полтавчане, собравшиеся почтить память погибшего подростка, на целый час спонтанно перекрыли центральную улицу Соборности, где случилось несчастье. Они требовали, чтобы с ними встретился начальник областной полиции Андрей Замахин и рассказал о ходе следствия по этому уголовному делу. Общественность подозревает, что правоохранители за большие деньги пытаются замять резонансное ДТП.

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