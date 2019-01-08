Cмерть сбитого на пешеходном переходе подростка: стало известно о переквалификации статьи

Происшествия

8 января полтавчане массово несут цветы, лампадки и игрушки на место, где 6 ноября прошлого года 34-летняя водитель внедорожника Mercedes-Benz, собственница нескольких ресторанных точек Наталья Саенко, сбила на пешеходном переходе 15-летнего школьника Артема Левченко, пересекавшего улицу на велосипеде. Подросток получил тяжелейшие травмы, которые не оставили ему шансов на жизнь. После двух месяцев пребывния в коме Артем 7 января умер.



Люди, собравшиеся почтить память подростка, на целый час спонтанно перекрыли центральную улицу Соборности, где случилось несчастье. Они требовали, чтобы с ними встретился начальник областной полиции Андрей Замахин и рассказал о ходе следствия по этому уголовному делу. Вместо Замахина приехал руководитель следственного управления области Василий Лялин. Он пообещал, что дело не сегодня-завтра будет передано в областную прокуратуру. Однако, по его словам, подозрение еще никому не вручалось.



* Люди, собравшиеся на месте трагедии, перекрыли улицу

Общественность подозревает, что правоохранители за большие деньги пытаются замять резонансное ДТП. Ведь прошло уже два месяца — срок, достаточный для установления истины. Однако в полиции заявляют, что следствие еще продолжается. Более того, в отношении подозреваемой было открыто уголовное производство по весьма мягкой статье — за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее нанесение потерпевшему легких телесных повреждений, хотя состояние Артема было очень тяжелым. И только после его смерти, как сообщили в департаменте коммуникаций ГУНП области, пункт статьи, вменяемой водителю Саенко, был изменен — за нарушение ПДД, если они привели к смерти потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Результаты следствия, подчеркивают в полиции, обязательно будут обнародованы. Пока же проводятся необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели.



* Артем Левченко умер от полученных травм 7 января

Возможно, расследование уже завершилось бы, если бы в момент аварии на центральной улице работали камеры видеонаблюдения, а патрульные полицейские, оформлявшие протокол, не позволили мужу участницы ДТП забрать из салона Мерседеса видеорегистратор. Когда мужчина принес его следователю, там никаких записей уже не было.

После ЧП Наталья Саенко продолжала ездить (у женщины не забрали права), но на другой машине, ведь та, что наехала на ребенка, стоит на штрафплощадке. По некоторым данным, которые появились у митингующих, виновница аварии скрылась за границей.



* Узнав о смерти подростка, полтавчане принесли к злополучному переходу цветы и игрушки

Саенко, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за то, что, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбила ребенка на улице, не признает своей вины. Сожалея о случившемся, женщина акцентирует внимание на том, что Артем в момент аварии был без шлема и ехал на велосипеде по пешеходному переходу, а не вел двухколесную машину в руках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП под Одессой 7 января 2019 года. Погибла женщина, пять человек, в том числе младенец, попали в больницу. А под Киевом произошло серьезное ДТП с участием полицейских.

*Фото из полтавского интернет-издания «Коло»

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