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Стало известно о новой жертве кори в Украине
В Украине люди продолжают погибать от кори. Так, в Ровенской области, 6 января умер 49-летний мужчина. Он заболел корью еще 19 декабря. Об этом заявил заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз.
По его словам, у пациента была тяжелая форма кори и его спасти не удалось, сообщает «Укринформ».
«Заключительный диагноз: отек головного мозга. Коревой энцефалит. Корь тяжелой формы лабораторно подтверждена. Пациент не был вакцинирован против кори», — отметил врач.
Как писали «ФАКТЫ», с начала 2019 года от осложнений кори уже умер маленький ребенок. В большинстве стран мира корь считается побежденной болезнью и ею либо никто не болеет, либо болеет небольшое количество людей, главным образом, мигрантов из стран, не охваченных массовой иммунизацией против кори.
К сожалению, к странам, не охваченным иммунизацией, относится и Украина. Власти пытаются исправить ситуацию и призывают население делать прививки против опасных болезней.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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