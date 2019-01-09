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Происшествия

Стало известно о новой жертве кори в Украине

12:34 9 января 2019   162
Корь
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине люди продолжают погибать от кори. Так, в Ровенской области, 6 января умер 49-летний мужчина. Он заболел корью еще 19 декабря. Об этом заявил заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ровенского областного лабораторного центра Виктор Мороз.

По его словам, у пациента была тяжелая форма кори и его спасти не удалось, сообщает «Укринформ».

«Заключительный диагноз: отек головного мозга. Коревой энцефалит. Корь тяжелой формы лабораторно подтверждена. Пациент не был вакцинирован против кори», — отметил врач.

Как писали «ФАКТЫ», с начала 2019 года от осложнений кори уже умер маленький ребенок. В большинстве стран мира корь считается побежденной болезнью и ею либо никто не болеет, либо болеет небольшое количество людей, главным образом, мигрантов из стран, не охваченных массовой иммунизацией против кори.

К сожалению, к странам, не охваченным иммунизацией, относится и Украина. Власти пытаются исправить ситуацию и призывают население делать прививки против опасных болезней.

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