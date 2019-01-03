Здоровье

В Украине зафиксирована первая в новом году смерть от кори: в Житомире умер ребенок

Первая смерть от кори в 2019 года в Украине зафиксирована в Житомирской областьи. Там 1 января скончался двухлетний мальчик. Об этом местному интернет-изданию сообщили в Житомирском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Ребенок из Бердичева умер в инфекционном отделении Житомирской областной больницы, где проходил клиническое лечение от осложнений кори.

При этом врачи подтвердили, что ребенок был вакцинирован от кори комбинированной вакциной КПК в возрасте 12 месяцев.

Медики также констатировали, что в регионе фиксируется подъем заболеваемости — если в ноябре было зарегистрировано 63 случая заболевания, то в декабре только за последнюю неделю — 50 случаев.

В Минздраве Украины констатируют, что в 2018 году корью заболели 54 481 человек (20 204 взрослых и 34 277 детей). Скончались от осложнений заболевания 16 человек: 12 детей и четверо взрослых.

При этом по состоянию на 1 декабря количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляло 84,1%, две дозы КПК — 83,9%. В рамках усиленной иммунизации доля детей, получивших пропущенную первую дозу КПК, составляет 54,5% (меньше всего — в Черкасской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской области). Доля же детей, которые дополучили обе дозы, еще меньше — 44,7% (меньше всего — в Тернопольской, Черниговской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).

Как сообщали «ФАКТЫ», медики уже констатировали рост гибели от кори уже привитых детей, а также объяснили этот феномен.

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