Здоровье

В Украине объявили спецоперацию по вакцинации против кори: что об этом нужно знать

Во Львовской области, которая является одним из антилидеров по заболеванию корью, начали спецоперацию по повышению уровня охвата населения прививками. В этом регионе заболели 12 тысяч человек, более семи тысяч из которых не были вакцинированы, а двое маленьких детей умерли от осложнений. Ранее сообщалось о первой смерти от осложнений в 2019 году — в Житомире умер двухлетний мальчик.

О принятии мер по повышению уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет во Львове сообщили в Министерстве здравоохранения. Такое решение приняли на

внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской облгосадминистрации.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, в Украине достаточно вакцин от кори, качество которых проверили во Всемирной организацией. «Сейчас проблема заключается лишь в том, что многие украинцы не делают прививки себе и своим детям», — добавила замминистра Ольга Стефанишина.

Сообщается, что больше всего заболеваний корью зафиксировано в областях с наименьшим уровнем охвата вакцинацией: Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской. Чрезвычайные меры по иммунизации детей начнутся с Львовской области, после чего подобные спецоперации планируются в других областях Украины. Так, со второй половины февраля в течение нескольких недель планируется провести вакцинацию детей от 6 до 18 лет в школах (после согласия родителей).

Согласно данным МОЗ, в 2018 году корью заболели около 54,5 тысяч человек — свыше 20 тысяч взрослых и более 34 тысяч детей. От осложнений кори умерли шестнадцать человек: двенадцать детей и четверо взрослых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», только за одну неделю, с 18 по 25 декабря 2018 года, корь диагностировали у 2870 украинцев,

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