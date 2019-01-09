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Происшествия

Самолет из Египта не смог приземлиться в аэропорту Николаева: названа причина

13:06 9 января 2019   43
Пассажиры в самолете
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет из египетского Шарм-эш-Шейха не смог приземлиться в аэропорту Николаева. Борт перенаправили в Одессу. Ранее сообщалось, что из-за непогоды украинские туристы не могли вернутся домой из Турции.

Об этом сообщает издание «Преступности.НЕТ». По словам руководителя аэропорта Федора Барны, причина — недостаточный коэффициент сцепления на посадочной полосе. Самолет, временно севший в Одессе, ожидает открытия полосы в Николаеве.

«У нас коэффициент сцепления, он побоялся лететь, мы сейчас повышаем коэффициент сцепления. Это если коротко», — цитирует издание Федора Барну. Также сообщается, что
в аэропорту Николаева находятся пассажиры, которые планировали улететь в Шарм-эш-Шейх рейсом в 11:40. Туристы, прилетевшие из Египта и из-за погодных условий оказавшиеся вместо Николаева в Одессе, находиться на борту самолета и ждут, взлетную полосу почистят от снега.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в международном аэропорту имени Данилы Галицкого (Львов) произошло ЧП: самолет Boeing 737−800с авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов — Стамбул, при развороте на взлетно-посадочной полосе частично выкатился за ее пределы с последующей остановкой.

Фото с сайта https://news.pn

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