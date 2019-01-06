Общество

Пилоты не могут лететь в снегопад: украинские туристы застряли в аэропорту Турции (фото, видео)

Украинские туристы, которые отдыхали в турецкой Анталии, уже два дня не могут попасть на родину. Из-за непогоды авиаперевозчик отменил все рейсы на Киев.

Как сообщает «Информатор» , Pegasus Airlines — единственная авиакомпания, которая поступила таким образом, объяснив, что их пилоты недостаточно квалифицированы для того, чтобы летать в во время снегопада.

Туристы также отмечают, что с представителями авиаперевозчика было трудно вести диалог, так как они не владеют никаким языком, кроме турецкого.

Сейчас «в плену» турецкого авиаперевозчика находятся около 50 украинцев, среди которых младенцы и несовершеннолетние, нуждающиеся в медицинской помощи.

По словам застрявших в Анталии, Рegasus Airlines не поспособствовал размещению своих пассажиров в гостинице, а 6 января туристов перестали кормить за счет авиакомпании.

При этом туристы утверждают, что украинское консульство не предоставило никакой поддержки нашим гражданам.

«Сначала мы должны вылетать вечером 5 января рейсом из Анталии в Анкару. В то же вечер нас ждал рейс из Анкары в Киев. Однако сначала наш рейс отложили на 6 января, а пересадку перенесли в Измир, а затем вообще перенесли рейс из Измира в Киев на 7 января. Консульство в Стамбуле на наши запросы не реагирует, авиакомпании на нас также чихать. Здесь много семей с детьми, питание и проживание нам обеспечить отказались с сегодняшнего утра», — цитирует «Информатор» сообщение одного из пострадавших туристов.

Туристы часто жалуются на проблемы с турецкими авиакомпаниями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце декабря авиакомпания Turkish Airlines по неизвестным причинам отменила три рейса из Стамбула в Одессу . Полторы сотни украинцев не могли попасть домой. Также сообщалось, что во львовском аэропорту 6 января рейс PC421 авиакомпании Рegasus Airlines перенесли на завтра.

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