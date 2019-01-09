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Россия перебросила в Черное море эсминец с Северного флота (фото)
9 января в Черное море вошел десантный корабль Северного флота России, который считается одним из основных ударных кораблей ВМФ РФ — ракетный противолодочный эсминец «Североморск». Об этом в Facebook сообщил главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.
«В Черное море вошел ракетный противолодочный эсминец „Североморск“ (619), проект „Фрегат“, по классификации НАТО — Udaloy», — написал он.
По словам Клименко, впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто боевой корабль другого флота России, а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ России в дальней морской зоне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 7 января в Черное море вошел корабль ВМС США — USS Fort McHenry. Американский корабль приближается к украинским территориальным водам впервые после после захвата возле оккупированного Крыма трех кораблей ВМС Украины. Сообщается, что корабль вместе с союзниками и партнерами будет проводить операции для обеспечения безопасности и стабильности в Европе. Известно, что на корабле 6 флота США могут размещаться до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке или десантных катеров, также на корабле есть площадка для посадки и взлета вертолетов.
А сегодня стало известно, что вслед за кораблем ВМС США — USS Fort McHenry в акватории Черного моря ожидается появление еще одного корабля НАТО — нидерландского. Нидерланды буквально недавно возглавили одну из постоянно действующих групп Альянса.
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