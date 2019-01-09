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Все меньше украинцев пересекает админграницу с Крымом на праздники
В 2019 году в период празднования Рождества Христова административную границу с оккупированным Крымом пересекли на 29% граждан меньше, чем во время рождественских праздников прошлого года. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
«С 5 по 7 января в обоих направлениях через админграницу проехали на 29% граждан меньше. При этом количество граждан, которые направлялись в сторону полуострова, снизилась на 34%», — сообщили в ведомстве.
Также пограничники напомнили, что на новогодние праздники — с 30 декабря по 1 января — админграницу с оккупированным полуостровом пересекли на 25% меньше граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как писали «ФАКТЫ», для многих жителей оккупированного Крыма Новый 2019 год наступил по киевскому времени. В городах и селах полуострова звучали залпы салютов и фейерверки, а в соцсетях патриотически настроенные крымчане поздравляли друг друга с праздником. И это несмотря на то, что после аннексии оккупанты ввели на территории полуострова московское время.
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