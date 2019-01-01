Общество

"Нас больше, чем кажется": крымчане массово отмечали Новый год по киевскому времени

Для многих жителей оккупированного Крыма Новый 2019 год наступил по киевскому времени. В городах и селах полуострова звучали залпы салютов и фейерверки, а в соцсетях патриотически настроенные крымчане поздравляли друг друга с праздником.

Напомним, по мнению аналитика AtlanticCouncil Андерса Аслунда, в 2019 году в конфликте Украины и России самой горячей точкой будет аннексированный Крым.

А пока многие жители полуострова встречают Новый год и помнят, что Крым- это Украина.

«Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!», «В час ночи в Крыму звучат салюты. С Новым годом, моя любимая Украина!», «Севастополь. Каждый год 1 января в 1:00 ночи я слышу насколько нас больше чем кажется в повседневной жизни. Спасибо», «Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву!», — пишут пользователи.

«Спасибо всем, кто салютовал сейчас в 12 часов ночи, по киевскому времени в городе Ялта! Тронуло до слез! С Новым Годом, друзья! Это районы, „Долина гор“, а также ул. Рабочая, ул. К. Цеткин, ул. Ударника, ул. Свердлова…», — говорится в сообщении.

«С Новым годом, уважаемые! Все будет Украина!; «Крым Украина!»; «Ялта Украина»; «В Севастополе тоже салютовали».

«Материк селям! На острове есть порох, есть…».

Кто-то напомнил о дне рождения Степана Бандеры: «Проснулись? Пора праздновать днюху Степана Андреевича».

З Новим роком друзі!

Крим — Україна! Донбас — Україна!

Разом — сила! pic.twitter.com/dxA7mCxjuC — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 грудня 2018 р.

Не забыли крымчане оставить пожелание оккупантам: «С Новым Годом вас, недорогие „расияне“! Годом новых налогов, новых цен на продукты, лекарства, ГСМ, услуги ЖКХ! Годом новых гробов оттуда, где вас нет. Годом новых взрывов „бытового газа“ и прочих нетерактов. Сирию и Новоотбросию вам в каждый город, село, двор, дом и семью!».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан встречать 2019 год по киевскому времени , выйдя на свою улицу или во двор (балкон, веранду) 31 декабря 2018 года в 24:00, отметив петардами, хлопушками, бенгальськими огнями вступление в 2019 год.

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