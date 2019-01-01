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"Нас больше, чем кажется": крымчане массово отмечали Новый год по киевскому времени
Для многих жителей оккупированного Крыма Новый 2019 год наступил по киевскому времени. В городах и селах полуострова звучали залпы салютов и фейерверки, а в соцсетях патриотически настроенные крымчане поздравляли друг друга с праздником.
Напомним, по мнению аналитика AtlanticCouncil Андерса Аслунда, в 2019 году в конфликте Украины и России самой горячей точкой будет аннексированный Крым.
А пока многие жители полуострова встречают Новый год и помнят, что Крым- это Украина.
«Спасибо всем крымчанам, которые сейчас салютуют! Мы есть!», «В час ночи в Крыму звучат салюты. С Новым годом, моя любимая Украина!», «Севастополь. Каждый год 1 января в 1:00 ночи я слышу насколько нас больше чем кажется в повседневной жизни. Спасибо», «Чем ближе деоккупация, тем громче фейерверки в Новый год по Киеву!», — пишут пользователи.
«Спасибо всем, кто салютовал сейчас в 12 часов ночи, по киевскому времени в городе Ялта! Тронуло до слез! С Новым Годом, друзья! Это районы, „Долина гор“, а также ул. Рабочая, ул. К. Цеткин, ул. Ударника, ул. Свердлова…», — говорится в сообщении.
«С Новым годом, уважаемые! Все будет Украина!; «Крым Украина!»; «Ялта Украина»; «В Севастополе тоже салютовали».
«Материк селям! На острове есть порох, есть…».
Кто-то напомнил о дне рождения Степана Бандеры: «Проснулись? Пора праздновать днюху Степана Андреевича».
З Новим роком друзі!— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 31 грудня 2018 р.
Крим — Україна! Донбас — Україна!
Разом — сила! pic.twitter.com/dxA7mCxjuC
Не забыли крымчане оставить пожелание оккупантам: «С Новым Годом вас, недорогие „расияне“! Годом новых налогов, новых цен на продукты, лекарства, ГСМ, услуги ЖКХ! Годом новых гробов оттуда, где вас нет. Годом новых взрывов „бытового газа“ и прочих нетерактов. Сирию и Новоотбросию вам в каждый город, село, двор, дом и семью!».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан встречать 2019 год по киевскому времени, выйдя на свою улицу или во двор (балкон, веранду) 31 декабря 2018 года в 24:00, отметив петардами, хлопушками, бенгальськими огнями вступление в 2019 год.
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