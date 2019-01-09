В Киеве подстрелили парня: детали и фото инцидента

Происшествия

В Киеве на улице Строителей в ночь на 9 января неизвестные подстрелили 23-летнего парня. Его с ранением лица и туловища госпитализировали в медицинское учреждение. По факту хулиганства с применением оружия начато уголовное производство, сообщает Национальная полиция Киева.

«По словам свидетеля, которого опросили полицейские, пострадавший вместе с неизвестным зашли в магазин. Впоследствии они отправились в сторону бульвара Верховной Рады. А через несколько минут раздались хлопки, напоминающие выстрелы. Однако когда женщина вышла на улицу никого не было», — говорится в сообщении полиции.

Работники полиции изъяли гильзы, патрон и одну резиновую пулю от неустановленного оружия. Вещественные доказательства отправили на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство. Стрелявшему грозит до семи лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», несколько недель назад в Киеве было совершено покушение на бизнесмена. Выйдя из офиса, мужчина сел в свою Toyota Sequoia и стал заводить машину, когда неизвестный выстрелил в него через стекло. Несмотря на пробитые щеку, язык и нижнюю челюсть, бизнесмен смог уехать с места происшествия.

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