Легкие рецепты оригинальных блюд на старый Новый год (фото)

Стиль жизни



Старый Новый год — еще один замечательный повод собраться всей семьей за столом. Правда, удивить блюдами родных и близких уже крайне сложно, так как большинство кулинарных идей реализовано на Новый год и Рождество. Оригинальными рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделились украинские знаменитости: композитор Геннадий Татарченко, писатель-сатирик Евген Дудар, кинорежиссер Николай Засеев-Руденко, а также буковинский повар Татьяна Фирчук, которая в 2006 году угощала своими блюдами приезжавшую в Украину Иванку Трамп.

Геннадий Татарченко: «Обожаю салаты, заправленные оливковым маслом»

* Геннадий Татарченко любит изысканные блюда (Фото из альбома Геннадия Татарченко)

— Под сухое вино хороши салаты с морепродуктами, — считает Геннадий Татарченко. - Вот рецепт моего любимого салата с креветками.

Салат с креветками и пармезаном Поджаренные креветки дополнить натертой мякотью авокадо, пармезаном, помидорами-черри и рукколой. Заправить оливковым маслом. И приятного аппетита!

— Также очень люблю салат с запеченной тыквой, томатами-черри, рукколой и фетой. Он легкий и вкусный. И на десерт предпочитаю салат — только фруктовый.

Фруктовый салат Нарезать мякоть авокадо, апельсина, манго и киви. Все это заправить кленовым сиропом.

— Как видите рецепт проще простого, — отмечает Геннадий Татарченко. — При этом десерт невероятно вкусный! А еще обожаю шоколадный торт с перцем.

Евген Дудар: «Светлой судьбы всем светлым людям!»

* Евген Дудар предпочитает готовить сам и тщательно выбирает продукты (Фото из альбома Евгена Дудара)

— Мое любимое блюдо — холодец из петушка и поросенка, — говорит писатель-сатирик Евген Дудар. — Собираюсь его сварить и в этот раз. Рецепт простой.

Холодец из петушка и поросенка Ножку поросенка и ножку петушка варите на маленьком огне 3−4 часа. Затем ножку петушка извлеките из кастрюли, а ножку поросенка продолжайте варить еще около часа. В бульон добавьте соль, перец, лавровый лист. А за несколько минут до того, как снять с плиты, — толченый чеснок и свежий укроп. Разлейте по тарелкам. Поместите в холодное место. И до утра холодец застынет!

— Морковь не добавляете?

— Она не обязательна. Но если вы все же решили украсить холодное морковью, сварите ее отдельно и порежьте на кубики. Добавьте в тарелки.

— А желатин разве не нужен?

— Нет, в нем нет необходимости. Холодец застынет и без него.

— Что же еще посоветуете приготовить?

— Лично я люблю винегрет, холодные вареники с капустой. А из напитков предпочитаю глинтвейн с калиной.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Глинтвейн с калиной Красное полусладкое вино наполовину разведите водой. Добавьте гвоздику, корицу, измельченный имбирь, замороженные ягоды малины и вишни, кусочки свежего яблока и калину в любом виде. Доведите до кипения. И приятного аппетита!

— Сахар не добавляете?

— Нет, вино же полусладкое. А если используете сухое, можно добавить сахар или мед.

— Что вы пожелаете читателям «ФАКТОВ» в Новом году?

— Будьте здоровы и пусть будни будут у вас праздниками! А еще светлой судьбы всем светлым людям!

Николай Засеев-Руденко: «Новогоднее желание — мир, чтобы все были живы и здоровы и относились друг к другу великолепно»

* Николай Засеев-Руденко утверждает, что лучшие деликатесы готовит его жена (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Николай Викторович, вы старый Новый год празднуете?

— Я отмечаю все праздники, связанные с Новым годом. Мы, киношники, без рюмки водки не можем (улыбается). Конечно, я не за то, чтобы напиваться, но так повелось. Я знал только двух артистов, которые не пили вообще. Это были Георгий Вицин и Богдан Ступка.

— А какие блюда предпочитаете?

— Я — сторонник классики. Люблю салат оливье, селедочку с картошечкой, хорошую отбивную. Моя жена Оксана очень хорошо готовит, а я покупаю продукты. Среди ее фирменных рецептов: фитнес-салат, салат из маринованных грибов и ананасов и узбекский плов с барбарисом.

Фитнес-салат Возьмите листья салата, виноград, отварную куриную грудку, болгарский перец. Измельчив, все перемешайте. Заправьте горчицей и лимонным соком. Соль и перец — по вкусу.

— При желании можете добавить в салат оливки, — уточняет жена Николая Засеева-Руденко Оксана.

Салат из маринованных грибов и ананасов Выложить слоями нарезанные кубиками ананасы, маринованные грибы, курицу, тертую картошку. Заправить майонезом. Перемешивать не нужно!

— Салат получается сочный и легкий! — говорит Николай Викторович. — А еще у нас на столе обязательно будет узбекский плов.

Узбекский плов с барбарисом Понадобятся узбекские специи и рис хорошего качества. По отдельности обжарить куриное мясо, лук, морковь. Слоями разместить в казанке. Добавить изюм, курагу, барбарис. Залить водой, чуть прокипятить и засыпать хорошо промытым рисом со специями. Снова долить воду. Варить еще минут пятнадцать до готовности риса. В финале дополнить зубчиками чеснока.

— Можно представить, как это вкусно.

— Пусть вкусные блюда будут в каждом доме! А главное новогоднее желание — мир, чтобы все были живы и здоровы и относились друг к другу великолепно.

Повар Татьяна Фирчук: «Рекомендую приготовить ленивые голубцы и свеклу по-буковински»

* Татьяна Фирчук: «На десерт приготовьте запеченные яблоки с начинкой из творога, повидла и орехов» (Фото автора)

— Старый Новый год уже не за горами, — говорит Татьяна Фирчук. — Советую приготовить ленивые голубцы и свеклу по-буковински. Готовятся эти блюда легко из всем доступных ингредиентов.

Ленивые голубцы Свежую капусту порезать как можно мельче. Мясной фарш (куриный, индюшиный, свиной или говяжий) посолить и поперчить, добавить чуть-чуть манки, яйцо. Смешать с капустой и сформировать маленькие голубчики. Каждый обжарить на сковороде с двух сторон. Затем поместить в кастрюлю, залить томатно-сметанным соусом с чесноком и тушить на протяжении получаса. Подавать горячими!

Свекольные отбивные по-буковински Отварить свеклу, порезать на кружочки, отбить. Каждый слайс обвалять в муке. Обжарить с двух сторон. При подаче присыпать измельченными чесноком и орехами. И приятного аппетита!

— На десерт же приготовьте запеченные яблоки с начинкой из творога, повидла и орехов. Это очень вкусно!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить оригинальные зимние десерты. Рецептами с изданием поделился известный итальянский кулинар, шеф-повар киевского отеля «Опера» Гаэтано Сгрои, который прежде готовил для принца Чарльза, семьи Сваровски и других знаменитостей.

Кроме того, «ФАКТЫ» писали, как прийти в форму после новогодне-рождественских застолий. Об этом рассказали артисты Павел Зибров, Лариса Кадочникова и Анатолий Говорадло.

Фото автора в заголовке

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter